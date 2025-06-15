AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Babalar Günü’nde dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Nebi Hatipoğlu yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Baba olmak; evladına sadece hayat değil, karakter, yön ve değer kazandırmaktır. Bize doğruluğu, vatan sevgisini ve mücadele ruhunu miras bırakan tüm babaların Babalar Günü’nü gönülden kutluyorum. Hayatta olan tüm babalara sağlık ve huzur diliyor; başta babam ve bugünlere gelmemde büyük emeği olan dedem olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm babaları rahmetle anıyorum."