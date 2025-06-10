Gürcistan’ın Türkiye Büyükelçisi Archil Kalandia, eşi ve büyükelçilik heyetiyle birlikte Afyonkarahisar’ı ziyaret etti.

Göreve başlamasının ardından Türkiye’deki üçüncü resmi ziyaretini Afyonkarahisar’a gerçekleştiren Büyükelçi Kalandia, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri karşısında hayranlığını dile getirdi.

Ziyaret kapsamında Frig Vadisi, Afyon Kalesi, yöresel gastronomi noktaları ve yerel halkla temas içeren programlar gerçekleştiren heyet, şehrin sıcak karşılaması ve otantik atmosferi karşısında oldukça etkilendi. Kalandia ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar’a yeniden gelmek istediklerini belirterek, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğine ve tarihi mirasına olan ilgilerini de vurguladı.