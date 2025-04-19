Almanya’nın Ulm kentinden gurbetçiler tarafından hibe edilen yeni itfaiye aracı, Türkeli ilçesine gelmek üzere yola çıktı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin’in Avrupa’da gerçekleştirdiği temaslar sırasında gurbetçiler tarafından hibe sözü verilen yeni itfaiye aracının resmi işlemleri tamamlandı. Araç, Türkeli Belediyesi İtfaiye Amiri Alparslan Yıldırım ve itfaiye şoförü Ramazan Özcan’ın geçen hafta Almanya’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından teslim alındı.

Resmi satın alma ve Türkiye’ye nakil işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından, itfaiye aracı ilçeye doğru yola çıktı. Türkeli ilçesine ulaştıktan sonra belediye bünyesinde hizmet vermeye başlayacak olan yeni araç, ilçenin yangın ve acil durumlara karşı müdahale kapasitesini artırması bekleniyor.