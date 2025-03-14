Esenler Erokspor Yardımcı Antrenörü Güray Gündoğdu, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim daha çok yolumuz var" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Şanlıurfaspor’u 2-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Yardımcı Antrenörü Güray Gündoğdu açıklamalarda bulundu. Bu galibiyetle ligde var olduklarını herkese gösterdiklerini belirten Gündoğdu, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok zor bir deplasmanda çok önemli 3 puan aldık. Yaklaşık 6 haftadır galip gelemiyorduk. Bunun içerisinde 4 beraberliğimiz, bir mağlubiyetimiz vardı. Bizim için çok önemli 3 puan almamız gereken bir maçtı çünkü bir an önce alt sıralardan kurtulup bir an önce nefes almamız gerekiyordu. Bu anlamda güzel oldu. Sonuçta rakibimizle oynadık, puan farkını 7’ye çıkarttık. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi oynadılar mı, tartışılır ama çok iyi mücadele ettiler. Elinden gelenin en iyisini yaptılar ve sonuçta böyle önemli bir deplasmanda, bu şartlarda 2-0 gibi gol yemeden kazanmak güzeldi, değerliydi. Buradan oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum. Bu süreçten sonra, hedeflerimiz var. O hedefler doğrultusunda Esenler Erokspor’u çıkarabildiğimiz en üst noktaya çıkarıp bu ligde bizim de var olduğumuzu, herkesin artık planlarının değiştiğini düşünüyorum ve bunu da herkese gösterdik. Bundan sonraki maçlarda Şanlıurfaspor’a başarılar diliyorum ama bizim daha çok yolumuz var" diye konuştu.