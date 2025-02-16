Kayseri’de bulunan Günışığı Kasap, Ramazan ayı dolayısıyla et ve ürünlerinde kampanya başlattı. İndirimli ürünlerden yerli dana kıymanın kilosu 480 TL, sucuğun kilosu ise 500 TL’den satılıyor.

Melikgazi ilçesinde bulunan Köşk Sosyete Pazarı’nda hizmet veren günışığı Kasap, Ramazan ayı dolayısıyla kampanya başlattı. Yerli ve piyasaya göre indirimli ürün almak isteyenleri iş yelerlerine davet eden Mustafa Metin; "Ramazan boyunca bütün ürünlerimizde indirim var. Sucuk 500 TL, köftelik kıyma 480 TL, dana kuşbaşı 580 TL. Etlerimiz yüzde yüz yerli dana etidir. Sucuk yüzde 100 kendi ürünümüzdür" dedi.

İstanbul’dan geldiğini ve fiyatları makul bulduğunu aktaran Mustafa Temizsoy ise; "İstanbul’da yaşıyorum, Kayseri’yi gezmeye geldim. Sosyete Pazarı’nı merak ettim, buraya gelince de kendi imalatları olduğu için almak istedim. Fiyatlar da oldukça makul" ifadelerini kullandı.

İndirimli fiyatların Ramazan ayı boyunca uygulanacağı belirtildi.