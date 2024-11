Gümüşhane’de bir işletmeye ait depoyu koruyan bekçi köpeğini avlayan kurt sürüsü güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Gümüşhane’nin Tekke Beldesinde aç kalan kurt sürüsü bir firmaya ait depoya indi. Depo önünde bekleyen bekçi köpeğini gözlerine kestiren kurt sürüsü ani bir saldırıyla köpeği yakalayarak gözden kayboldu. Kurtların saldırısıyla bölgedeki diğer sokak köpekleri de panikleyerek kaçışırken, nöbet tutan firma çalışanı sesleri duyarak dışarı çıktı. Kurtların bekçi köpeğini parçaladığını gören çalışan bir süre olayı şaşkınlıkla izlerken daha sonra korkarak nöbet kulübesine döndü. O anlar firmaya ait güvenlik kameralarına an be an yansıdı.