Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerinden yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu.

9 günlük bayram tatili bugün sona eriyor. Büyükşehirlerden memleketlerine ve tatil yörelerine giden vatandaşlar ise 7 Nisan Pazartesi günü işbaşı yapmak için yollara düştü. Binlerce araç sürücüsü büyükşehirlere geri dönüş yolculuğuna başlarken, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk yaşandı. Otoyol jandarma ekipleri güzergah üzerinde olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sürdürürken, yoğunluğun gece saatlerinde azalması bekleniyor. Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde ise yoğunluğun normal şartların altında olduğu gözlemlendi.