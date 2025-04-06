15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Özgür Özel bilmelidir ki milletin oylarıyla defalarca sandıktan zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin meşru lideridir. Onun şahsına yöneltilen bu seviyesiz, mesnetsiz ve hadsiz sözler aslında Türk milletinin birlik ve beraberliğine karşı yapılmış alçakça bir saldırıdır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in 21. Olağanüstü Kurultay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "Türkiye’yi seçimden, rakibinden ve milletten korkan bir cunta yönetmektedir" sözlerine tepki gösterdi. Bu sözlerin doğrudan milletin iradesine, demokrasiye ve devletin meşruiyetine yönelik açık bir hakaret olduğunu söyleyen Gündüz, mMilletin kendi iradesine parmak sallayanı da, hakaret edeni de, iftira atanı da unutmayacağını belirtti. Gündüz, "Özgür Özel bilmelidir ki milletin oylarıyla defalarca

sandıktan zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin meşru lideridir. Onun şahsına yöneltilen bu seviyesiz, mesnetsiz ve hadsiz sözler; aslında Türk milletinin birlik ve beraberliğine karşı yapılmış alçakça bir saldırıdır. Kendi genel başkanlık koltuğuna otururken bile şaibeli bir kongre süreciyle gündeme gelen, FETÖ ile verdiği görüntüler arşivlerde olan, sokak çağrılarıyla kaosu tetiklemeye çalışan bir zihniyetin demokrasi, meşruiyet ve hukuk üzerine söyleyecek tek kelime hakkı dahi yoktur" dedi.

Gündüz, "Cumhurbaşkanımıza ‘cunta başı’ demek, sadece bir nezaketsizlik değil, aynı zamanda anayasal düzene, seçilmiş iradeye ve milletin değerlerine yönelik organize bir saldırıdır. Kimse Türk milletinin hür iradesiyle seçtiği lidere parmak sallayamaz. Hiç kimse bu aziz millete hakaret ederek yol alamaz. Unutma Özgür Özel bu millet, iradesine uzanan dili de eli de zamanı geldiğinde sandıkta cevabını verir. Dün 15 Temmuz’da tanklara karşı duran bu millet, bugün de iftiralara, yalanlara, fitneye karşı sapasağlam durmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Bu milletin adamına uzanan her dile karşı sessiz kalmayacağız. Hadsiz konuşup haddini aşan Özgür Özel’e dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’e sarf ettiği ‘cunta başı’ sözünden dolayı bir terör gazisi, şehit ve gazi aileleri adına hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.