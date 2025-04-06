43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale’den bayram tatilinin ilk 8 gününde yaklaşık 815 bin araç geçiş yaptı. Trafik yoğunluğu 154 noktada kurulu 535 KGYS kamerasıyla anlık olarak takip edildi. Kural ihlalleri hem kameralar üzerinden hem de sahada görev yapan trafik ekiplerince tespit edilen bazı sürücülere cezai işlem uygulandı. Emniyet bölgesinde yaşanan 97 trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.

43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’den Ramazan Bayramı dolayısıyla 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 815 bin araç geçiş yaptı. Bayram tatili boyunca kent genelinde yaşanan yoğun trafik akışı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hem sahada hem de teknolojik altyapı destekli sistemlerle anlık olarak takip edildi. Kentte 154 noktada kurulu 535 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla araç trafiği 7 gün 24 saat esasına göre izlenirken; kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu ile araç kullanımı gibi trafik kurallarına yönelik denetimler de kamera sistemleri üzerinden gerçekleştirildi. Hem sahada görevli trafik ekibi hem de kamera sistemleriyle tespit edilen ihlaller için ekipler tarafından sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik yoğunluğunun en üst seviyeye ulaştığı 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında kent genelinde 97 trafik kazası meydana geldi. Emniyet bölgesinde yaşanan kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı. 56 kaza ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Trafik ekipleri, sahada 7 gün 24 saat görev yaparak trafik akışının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağladı. Meydana gelen kazalara da hızlı ve etkin müdahalelerde bulunarak, muhtemel olumsuzlukların büyümesinin önüne geçildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada yoğun trafik sürecinde kameraların etkin kullanımıyla trafik akışının ve güvenliğin sağlandığını vurguladı. Kırıkkale’nin karayolu ulaşım ağında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Söğüt, kentin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden iç ve batı bölgelere de geçiş noktası olduğunu söyledi. 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında kentten toplam 815 bin aracın geçtiğini, günlük ortalama geçiş sayısının ise 75 bini bulduğunu ifade eden Söğüt, "43 ilin geçiş güzergâhı olarak bilinmektedir. İlimiz genelinde trafik durumu, 7 gün 24 saat esasına göre sürekli olarak takip edilmektedir. İçinde bulunduğumuz Ramazan Bayramı tatili gibi dönemlerde Kırıkkale’deki trafik yoğunluğu artış göstermektedir. Bugüne kadar ilimizden toplam 815 bin araç geçişi gerçekleşmiştir. Günlük ortalama yaklaşık 75 bin araç Kırıkkale’den geçmiştir" dedi.

Trafik yoğunluğunun kazalara da sebebiyet verdiğini belirten Söğüt, "Yoğun bir trafik akışının yaşandığı süreçte maalesef trafik kazaları da meydana gelmiştir. İlimizde 97 trafik kazası yaşanmıştır. Bu kazalarda 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 40 kaza yaralanmalı olarak kayıtlara geçmiştir. Bu kazalarda toplam 68 vatandaşımız yaralanmıştır. 56 kaza ise maddi hasarlı olarak kaydedilmiştir" şeklinde konuştu.

Söğüt, trafik güvenliğini sağlamak için teknolojik imkanların aktif olarak kullanıldığına dikkat çekerek, "Bu kapsamda ilimiz genelinde 154 noktada yer alan 535 kamera ile şehir trafiği takip edilmektedir. Meydana gelen kazalar anlık olarak tespit edilmekte, kaza yerine hızlıca ekipler sevk edilmektedir. Böylece hem yaralanma durumlarında ilk müdahale zamanında yapılmakta hem de trafik yoğunluğu oluşmadan gerekli müdahale sağlanmaktadır" diye konuştu.

KGYS üzerinden yapılan anlık takiplerin kazalara müdahale süresini kısalttığını ve trafik akışını sağlıklı bir şekilde yönettiklerini kaydeden Söğüt, emniyet kemeri, kask kullanımı, cep telefonu, kırmızı ışık ihlali gibi trafik kurallarının KGYS kameralarıyla da denetlendiğini belirterek, "yolun sonu bayram olsun" mesajıyla da sürücülere kazasız yolculuklar temennisinde bulundu.