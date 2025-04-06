Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği tarafından kurulacak tesiste kentte atıklardan mama üretimi yapılarak, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılanacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çorum’da Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği tarafından yapımı devam eden Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı inşaatında incelemelerde bulundu. Yapılan yasa değişikliğine göre toplanan sahipsiz hayvanların kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemleri sonrası tekrar sokağa bırakılmayacaklarına dikkat çeken Karaloğlu, "Yasanın uygulamasına dönük İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın büyükşehir olmayan, İl Özel İdaresi olan 51 ilimizin valisine talimatları oldu. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya, valilerimizin illerinde bu işe liderlik yapmasını istedi. Valilerimizin tüm kurumları bir araya getirmesi ve en kısa sürede bu problemin toplumun gündeminden çıkarılması talimatını verdi" dedi.

Çorum’un şanslı illerden biri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Yasa çıkmadan önce burada İl Özel İdaremiz, belediyelerimiz bir araya gelerek Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliğini kurmuş. Şu anki çalışmalar birlik aracılığıyla yürütülüyor. Çorum Belediyemizin 2024 yılında hizmete aldığı modern bir hayvan barınağı var. Sokak hayvanları orada toplanacak, kısırlaştırılacak, rehabilitasyon dönemi bittikten sonra bu alana getirilecek ve burada yaşamlarına devam edecekler" şeklinde konuştu.

"Çorum’da birlik eliyle oluşturulacak tesiste kentte israf edilen atıklardan mama üretimi yapılacak"

Sahipsiz hayvanların beslenmesi noktasında sanayi maması kullanılmasını istemediklerini belirten Karaloğlu, "Çorum’da birlik eliyle oluşturulacak tesiste kentte israf edilen atıklardan mama üretimi yapılacak. Bu aynı zamanda bir sıfır atık projesi. Üretilen mamalarla hayvanlarımızın beslenme ihtiyacı karşılanacak. Bu konuda Çorum Valiliğimiz ve birliğin bir çalışması var. Kısa süre içerisinde Çorum’da yaşayan insanlarımız sahipsiz hayvan probleminden kurtulmuş olacak" ifadelerini kullandı.