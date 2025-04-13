Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her yıl yaz sezonu öncesi gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarına Gümbet Mahallesi ile devam etti. Çalışmalarda 2 bin 250 kilogram atık toplandı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde yürütülen çalışmalarda ot temizliği, cadde ve sokak süpürme ile yol yıkama işlemleri gerçekleştirildi. Toplam 7 araç ve 51 personelin görev aldığı temizlik çalışmaları kapsamında Gümbet pazar yeri çevresi, İsmet İnönü Caddesi, Ayaz Caddesi, Değirmenler mevkii, Zetaş Caddesi, Erguvan Sokak, Esentepe Sokak ve Hoca Ahmet Yesevi Sokak bölgelerinde temizlik yapıldı. Çalışmalarda 2 bin 250 kilogram atık toplandı.

Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen temizlik çalışmalarının yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı mahalleler başta olmak üzere belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelerde sürdürüleceği öğrenildi.