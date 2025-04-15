Gübre Üreticileri ve Satıcıları İş Adamları Derneği (GÜSİAD), resmi olarak kuruldu.

GÜSİAD’ın lansman toplantısı Ankara’da geniş bir katılımla yapıldı. Gübre sektörünün en geniş tabanlı ilk derneği olan GÜSİAD, lansman toplantısından sonra üye kayıtlarına başlayacak. GÜSİAD’ın Genel Başkanlığını Necmettin Özsüren, Genel Sekreterliğini ise Kadir Yiğit yapacak.

GÜSİAD’ın Ankara’da geniş katılımlı lansman toplantısının açılışında bir konuşma yapan Necmettin Özsüren, gübre sektöründe sorunlar karşısında çözüm noktası olacaklarını belirterek, sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla hem pozitif hem de birleştirici bir rol üstleneceklerini dile getirdi. Dernek olarak çok genç bir ekibe sahip olduklarını dile getiren Özsüren, gübre sektörünün en geniş tabanlı ilk derneği olarak sektör adına önemli çalışmalar ortaya koyacaklarını vurguladı.

"Yüksek verimli gübre çözümleri önceliğimiz olacak"

Özsüren, "Türkiye, bereketli toprakları ve çalışkan çiftçileriyle tarımda dünya çapında önemli bir potansiyele sahiptir. Gübre, bu potansiyelin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynar. GÜSİAD olarak, çevre dostu gübre üretimini teşvik etmeyi, yenilikçi teknolojilerle ürün kalitesini artırmayı ve çiftçilerimize daha erişilebilir, yüksek verimli gübre çözümleri sunmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Aynı zamanda, sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleyerek, toprağımızın geleceğini koruma sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

GÜSİAD Yönetim Kurulu Necmettin Özsüren: Genel Başkan, Fatih Bulut: Genel Başkan Yardımcısı, Süleyman Çakır: Genel Başkan Yardımcısı, Bekir Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı, Aydın Pektaş: Genel Baş Yardımcısı, Mücahit Çetin : Genel Başkan Yardımcısı ve Kadir Yiğit: Genel Sekreter isimlerinden oluştu.