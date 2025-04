Nevşehir’de işgalci İsrail saldırılarına tepki göstermek ve Gazze’de yaşanan insani felakete destek olmak için ‘Gazze ölüyor, ayağa kalk’ temalı yürüyüş düzenlendi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistin’in Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için düzenlenen yürüyüş için yüzlerce kişi katıldı. Nevşehir Borsa Kavşağından başlayan yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, sendika ve derneklerin yanı sıra yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca tekbirler getirilirken ’Çocuklar ölmesin, Her yer Filistin her yer Gazze, Filistin elbet özgür olacak, Çocuklar uyurken susulur ölürken değil zulme dur de, Kahrolsun İsrail enkazını göreyim, Hakkı yenen her halkın yanında İsrail terörünün karşısındayız, Özgür Filistin için ayağa kalk, Acının ırki olmaz’ gibi sloganlar atıldı. Hükümet Konağı önünde Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda grup adına konuşma yapan Harun Öcal; "Gazze’de masum çocukların bombalar altında can verdiği, Kudüs’te Mescidi-i Aksa’nın kutsal dokusunun çiğnendiği, Batı Şeria’da ailelerin evlerinden zorla sürüldüğü bu karanlık tablo, insanlık vicdanını kanatıyor. İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasından sonra, 2 Mart’tan itibaren Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurdu ve yine ne acıdır ki vahşetine başladı" dedi. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere bin 163 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 735 kişinin de yaralandığını söyleyen Öcal, "Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan katil İsrail, Gazze’de insani bir felakete neden olmaktadır. Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor. Kudüs, Ümmetin ilk kıblesi, Siyonist çizmeler altında ezilirken, Müslümanlar nasıl rahat uyuyabilir? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" sözü, bugün İslam âleminin kulaklarında çınlamalı. Siyonist işgal rejimi, çağdaş emperyalistlerin de desteğiyle Gazze’de korkunç katliamlar gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Program daha sonra okunan şiir ve duaların ardından son buldu.