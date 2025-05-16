Nevşehir’de polis ekiplerine direnen ve küfürler yağdıran şahıs tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Emek Mahallesi Damat İbrahim Paşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar O.T.K.’nin alkollü araç kullandığı iddiasıyla 112’ye ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, şahsın kullandığı 66 ADT 923 plakalı aracı Emek Mahallesi Damat İbrahim Paşa Bulvarı üzerinde durdurdu. Yapılan alkol testinde 2.51 promil alkollü olduğu belirlenen O.T.K., işlem yapmak isteyen polis ekiplerine direndi. Gözaltına almak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren sürücü, polis memurlarına tehdit, hakaret ve küfür etmeye başladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, 9 bin lira idari para cezası kesildi. O.T. K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.