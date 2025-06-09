Gümüşhane’de Harşit Çayı’na düşen topunu almak isterken mahsur kalan 13 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Gümüşhane Karşıyaka Mahallesi İmamoğlu Sokak üzerinde Harşit Çayı kenarında meydana geldi. İddiaya göre 13 yaşındaki B.E., arkadaşlarıyla oyun oynarken topu çaya düştü. Topunu almak için çayın kenarına inen küçük çocuk, bulunduğu noktada mahsur kaldı. Korkarak yardım isteyen çocuğun bağırışlarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çaya inerek çocuğu bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.