“Yeni ticari bağlantılar kurmaya hazır mısınız?” sloganıyla Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve yeni nesil etkinlik çözümleri sunan Oniki iş birliğinde düzenlenen “GTO B2B Networking E-Ticaret & E-İhracat” organizasyonuna rekor düzeyde katılım gerçekleşti.

Hem geleneksel hem de elektronik ticaret alanındaki üreticilerin, satıcıların ve ekosisteme çeşitli çözümler sunan hizmet ve servis sağlayıcıların buluştuğu etkinliğe 800’e yakın firma katılırken 3 bin 587 adet ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi ve 640 milyon TL’lik de ticari potansiyel değer ortaya çıktı.

“Amacımıza ulaştık”

GTO B2B Networking ile Gaziantep’te bir ilki gerçekleştirdiklerini ve rekor katılımla çok önemli bir potansiyelin açığa çıktığını belirterek etkinliği değerlendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Oda olarak her zaman üyelerimizin işlerini büyütmelerine, yeni pazarlara açılmalarına ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmelerine imkan sağlayacak projeler ve etkinlikler düzenliyoruz. 36 bin aktif üyemiz var. Bu çok büyük bir potansiyel ‘Üyelerimiz neden kendi aralarında iş birliği kurmasın?’ sorusundan yola çıkarak Oniki ile kolları sıvadık. Şunu net olarak belirtmeliyim ki amacımıza ulaştık! Müthiş bir potansiyel çıktı ortaya. Etkinliğe katılan firmalarımızın ikili görüşmeleri neticesinde 640 milyon TL’lik ticari potansiyel değere ulaştık” dedi.

“Bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz”

Etkinlikle ilgili üyelerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen ve GTO B2B Networking’i geleneksel hale getirerek her yıl düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Yıldırım, “Etkinliğimizin hiçbir anı sıkıcı değildi. Katılımcılarımızın tamamı yüksek verim elde etti. Bu etkinlikte tüm taraflar kazançlı çıktı. Yeni iş bağlantıları kuruldu, işletmelerimize çok önemli katkılar sağlandı. Böylesine verim elde edince de bu işi geleneksel hale getirmek bize düşüyor. GTO B2B Networking’i her yıl ekim ayında düzenleyeceğiz. Bu organizasyon için tüm ekip arkadaşlarıma, Oniki firmasına ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Dijitalin imkânlarını sonuna kadar kullanmalıyız”

Açılış konuşmacılarından Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Dijital çağda, Dijitalin önemini iş hayatımıza taşıyan bu gibi etkinlikler çok önemli. Gelecekte bölgemizin ve ülkemizin iyi bir konumda olmasını istiyorsak dijitalin imkanlarını sonuna kadar kullanmalıyız. E-ticaret ve e-ihracatı dijitalin imkânlarını kullanarak gerçekleştirdiğimizde herkesten bir adım öne çıkacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Teknoloji bugün her alanda en belirleyici unsur haline geldi”

Etkinliği değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, "Teknoloji bugün her alanda en belirleyici unsur haline gelmiştir ve büyük bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Bizler de üretimde, sanayide, ticarette, ihracatta ve her alanda yenilikçi olmak; sanayi 4.0, yeşil üretim, dijitalleşme, yapay zeka, insan verimliliği, üretimde verimlilik ve yüksek teknolojiyle katma değerli üretim gibi alanlarda başarılı olmak zorundayız. E-ticaret ve E-ihracat her türlü yeniliğe, gelişime ve farklı pazarlara ulaşmak için sınırsız bir alan sunduğu günümüzde, sanayisiyle, ticaretiyle, üretimleriyle öne çıkan kentimizin de bu pastadan çok daha fazla pay alabileceğine inanıyoruz. Bu anlamda günümüz teknoloji çağında, dijital teknolojilerin kullanımını artırarak ülkemize ve şehrimize değer katan bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

"Bugün Gaziantep’te tarihi bir gün yaşadık"

Oniki Kurucu Ortağı ve CEO’su Ziya Kızıltan da, “Gaziantep Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlediğimiz GTO B2B Networking e-ticaret e-ihracat etkinliğimizde binin üzerinde başvuru alarak 800’e yakın misafirimizi fiziksel etkinliğimizde ağırladık. Etkinliğimizde toplam 3587 B2B görüşme gerçekleştirilmiş ve bu görüşmelerden 640 milyon TL’lik ticari potansiyel değer ortaya çıkarttık. Gaziantep’in ticaretine ve ihracatına katkı sağlayan bu faydalı etkinlikte emeği geçen, katılan ve destek olan herkese, başta Gaziantep Ticaret Odası olmak üzere, çok teşekkür ederiz” diye konuştu.