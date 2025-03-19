Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürlüğü görevine eski milli kayakçılardan Ömer Karslı atandı.

Vahit Albayrak’ın Erzurum Valiliği Protokol Müdürlüğü ekibine katılmasının ardından boşalan Spor Faaliyetleri Şube Müdürlüğü koltuğuna oturan eski Milli kayakçı Ömer Karslı, koltuğa oturdu.

Erzurum GSİM’de TOHM Kayak Antrenörleri Koordinatörlüğünü görevini yapan Karslı bundan böyle Spor Faaliyetleri Şube Müdürü olarak görev yapacak.

Çakmur Ve Dönmez’den Hayırlı Olsun Temennisi

Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürlüğüne atanan Ömer Karslı’yı ilk tebrik eden isim Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez oldu. Personel Şube Müdürü Şinasi Polat ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar’ın da hazır bulunduğu ziyarette GSİM Müdürü Levent Çakmur, çiçeği burnunda Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ömer Karslı’yı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Çakmur, "Ömer Karslı yıllardır hem sporcu hem antrenör olarak hizmet veren bir isim. Kendisinin bir antrenör olarak Spor Faaliyetleri Şube Müdürlüğü görevinde başarılı olacağı inancındayız. Şimdiden başarılar diliyoruz. İlimiz sporu ve kurumumuz için hayırlı olsun" dedi.

Bana Güvenenleri Mahcup Etmeyeceğim

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Müdürlüğü görevine atanan Ömer Karslı ise yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’ın tensipleriyle Spor Faaliyetleri Şube Müdürlüğü görevine atanmış bulunmaktayım. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Şehrimizde Valimiz Mustafa Çiftçi öncülüğünde İl Müdürümüz Levent Çakmur ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez’in destekleriyle spora ve sporcularımıza en iyi şekilde hizmet etmenin yarışı içerisinde olacağım" diye konuştu.