Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan’da düzenlenen turnuvada 5 madalya kazandı.
Kazakistan’ın Kızılorda kentinde, Sovyetler Birliği kahramanı Tayımbet Kömekbaev anısına düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası’nda derece yapan sporcular belli oldu. Grekoromen Milli Takımı, turnuvayı 2 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamlayarak takım sıralamasında 3’üncü oldu.
Madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın
Yunus Emre Başar - 77 kg
Fatih Bozkurt - 130 kg
Bronz
Şervan Çınar - 55 kg
Enes Başar - 63 kg
Mustafa Safa Yıldırım - 67 kg
5. olanlar
Azat Sarıyar - 67 kg
5. Selçuk Can - 72 kg
Kaynak: İHA