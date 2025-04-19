Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Chamberlain’in ceza sahası yayının gerisinden pasında topla buluşan Rashica, sağ çaprazdan topu penaltı noktasının önünde bulan Rafa Silva’ya aktardı. Rafa Silva’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
13. dakikada Tijanic’in rakip yarı alanın ortalarından kale vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
32. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Rashica’nın ön direğe ortasında savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.
44. dakikada Tijanic’in kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Emerson’un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Murat Temel
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Doğan Erdoğan, Anthony Dennis, İsmail Köybaşı, David Tijanic, Emersonn Correia da Silva, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Furkan Bayır, Lasse Nielsen, Nazım Sangare, Ege Yıldırım, Victor Hugo, Kuryu Matsuki, Ahmed Ildız, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Keny Arroyo, Joao Mario, Fahri Ay, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile,
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Gol: Rafa Silva (dk. 10) (Beşiktaş)