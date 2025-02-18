2020’de geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sağ gözü görmeyen Libyalı Sabah Darif Mansour Yahya, Türkiye’de gerçekleştirilen kornea nakli ile yeniden aydınlığa kavuştu. Tedavi için gittiği birçok ülkede ‘göremezsin’ yanıtı alan kadın, operasyon sonrası iki farklı göz rengiyle Van kedisi gibi gözlere sahip oldu.

Libyalı Sabah Darif Mansour Yahya(62), gözünde oluşan virüs kaynaklı enfeksiyon nedeniyle yıllar boyunca Belarus, Rusya ve Sırbistan gibi farklı ülkelerde şifa aradı. ‘Artık göremezsin’ diyen doktorların karamsar teşhislerinden sonra son çare olarak geldiği Türkiye’de, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım’ın uyguladığı ve yurtdışından temin edilen kornea nakli sayesinde yıllar sonra yeniden ışığa kavuşmayı başardı.

İlk başta yalnızca bulanık siluetler görebilen Yahya, adım adım netleşen görüşüyle geleceğe daha umutlu bakarken tedavisi süresince gösterilen özen ve yaklaşımın da kendisine moral kaynağı olduğunu dile getirdi. Ayrıca nakil sonrası iki farklı göz rengi oluşan Libyalı kadın, adeta Van kedisini andıran gözlere sahip oldu. Uzmanlar ise göz hastalıklarında tekrarlayan viral enfeksiyonların önemine dikkat çekerek düzenli kontrollerin ve medikal tedaviye devam etmenin kritik olduğunu hatırlatıyor.

"İlk başta hiç görmüyordum ama şu anda görüyorum"

Kornea nakli sonrası görmeye başladığını ve aşama aşama daha iyi hale geleceğini söyleyen Sabah DarifMansour Yahya, "2020 senesinde hastalandım. Gözümde enfeksiyon vardı, virüs girdi. Birçok doktora gittim. Belarus’a, Rusya’ya gittim. Libya’da tedavi aldım. Bazı doktorlar benim için umut olmadığını söyledi. En son Sırbistan’a gittim. Sırbistan’a gittiğimde doktor bana ‘Asla göremezsin, umut yok’ dedi. En son da Türkiye’ye geldim. Buradaki doktorlar çok iyi. Libya Konsolosluğu tarafından Yusuf Hoca’ya yönlendirildim. İlk görüşmemizde bile Yusuf Hoca bana çok fazla umut verdi. Medipol Hastanesi, Türkiye’de ve Libya’da tanınan bir hastane. Direkt olarak Medipol Hastanesi’ne geldim. Şu anda görüyorum ama seviye seviye daha da ilerleyeceğini söyledi bana hoca. Yani ilk başta hiç görmüyordum ama şu anda görüyorum. Başta Yusuf Hoca olmak üzere hastanedeki bütün çalışanlara, hemşirelere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Korneası enfeksiyonlara bağlı olarak bulanık hale gelmişti"

Libyalı kadının korneasının tekrarlayan enfeksiyonlar sonucu bulanıklaştığını dile getiren Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, "Hastamız, uzun yıllardır görme azlığı şikayeti olan ve son dönemde de artık görmeyi tamamen kaybetmiş bir hasta olarak bize yönlendirildi. Öncelikle hastamızın medikal kayıtlarını temin ettik ve faydalı olup olamayacağımızı kontrol ettik. Bu görme kaybına bir tedavi uygulayabileceğimizi düşündüğümüz için hastamızı davet ettik. Gözümüzün kornea olarak adlandırılan şeffaf, saydam tabakası ne yazık ki tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı olarak opaklaşmış, yani bulanık hale gelmişti. Hastamızın geçmişte, tekrarlayan herpes virüsü enfeksiyonuna bağlı geçirdiği birtakım rahatsızlıkları mevcuttu. Hastamızı değerlendirdikten sonra öncelikle medikal bir tedaviye başladık" ifadelerini kullandı.

"Hastamız için koruyucu bir tedavi planladık ve takiplerine devam edeceğiz"

Viral enfeksiyonların tekrar edebilme ihtimalinden dolayı medikal tedavi ve kontrollerin devam etmesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Hastamıza daha önce de farklı merkezlerde, yurt dışında birtakım tedaviler uygulanmıştı. Biz, antiviral koruyucu bir tedavi ile birlikte hastamıza kornea nakli önerdik. Tabii ki bu cerrahi tedaviden sonra birinci günden itibaren hastamızın görmesi gitgide artıyor ve daha da artacak. Ancak bununla birlikte medikal tedavinin devam etmesi, kontrollerin ve takiplerin uygun bir şekilde yapılması oldukça önemli. Çünkü bu viral enfeksiyon tekrar edebilir. Bu nedenle hastamız için koruyucu bir tedavi planladık ve takiplerine devam edeceğiz. Hastamızda korneanın etkilenen ön bölgesi değiştirildi. Biz buna tıbbi olarak derin ön lameller keratoplasti diyoruz. Yani, korneanın sadece ön yarım bölgesinin alındığı bir kornea nakli işlemi gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Organ ve doku nakli ile insanların hayata tutunmasını sağlayabiliyoruz"

Organ naklinin öneminden de bahseden Yıldırım, "Bu bağlamda şunu da ifade etmek isterim. Organ ve doku bağışı, organ ve doku nakli sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın sorunudur. Organ ve doku bağışının ne kadar önemli olduğunu her zaman insanlara anlatmalıyız, vurgulamalıyız. Çünkü organ ve doku nakli sayesinde birçok insanın yaşam kalitesini artırabiliyor, hayata tutunmasını sağlayabiliyor ve mutlu bir şekilde yaşamasına yardımcı olabiliyoruz" dedi.