Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında sahne alarak 'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik eden Goran Bregovic, Ankara'da sahne alacak.

Saraybosna doğumlu Bregovi, kariyerine Kodeksi ve Jutro gruplarıyla başladı ancak Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nde gelmiş geçmiş en popüler ve etkili müzik gruplarından biri olarak kabul edilen Bijelo Dugme'nin baş beyni ve baş gitaristi olarak ün kazandı. Bijelo Dugme dağıldıktan sonra eleştirmenlerden ve ticari açıdan başarılı birçok solo projeye imza attı. Film müzikleri bestelemeye başlayan Bregovic, en bilinen film müzikleri arasında Emir Kusturica'nın üç filmi (Çingenelerin Zamanı, Arizona Rüyası ve Yeraltı) yer almaktadır. Bregovic, Sessiz Barut filmiyle 1990 Pula Film Festivali'nde En İyi Film Müziği dalında Altın Arena ödülünü kazandı. Ayrıca Bregovic, Akademi Ödülü adayı La Reine Margot ve Cannes Film Festivali'ne katılan Yılanın Öpücüğü filmlerine de müzik besteledi.

Bregovi, elli yıllık kariyeri boyunca Sezen Aksu, Kayah, Iggy Pop, aban Bajramovi, George Dalaras, Cesria vora ve Severina gibi eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan şarkıcılar için besteler yaptı. Dünya müzik sahnesinin en özgün bestecilerinden biri olan Bregovi, Türkiye turnesi kapsamında Ankara'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Konser, ATO Congresium'un büyük salonunda gerçekleşecek.