Kızılcahamam Belediyesi tarafından '3. Kitap Günleri Kızılcahamam' kapsamında Millet Bahçesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen 'Sıfır Atık Orkestrası' konseri, kullanılan müzik aletleri ile dikkat çekti. Emrah Kaya öncülüğünde sahne alan orkestrada kullanılan tüm enstrümanların plastik, metal, ahşap ve çeşitli geri dönüştürülebilir atık malzemelerden üretildiği belirtildi. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğretmenlik yapan ve aynı zamanda Kültür Bakanlığı çalgı yapım sanatçısı olan Kaya, Anadolu'da unutulmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş enstrümanları derlediklerini ifade etti. Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Daire Başkanı Ekrem Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmenin kendisine ilham verdiğini dile getiren Kaya, sıfır atık temelli bu projeyi o görüşmenin ardından tasarladığını söyledi. Yağ, bezelye ve salça tenekeleri ile kürek ve süpürge sapları gibi malzemelerden enstrümanlar ürettiklerini anlatan Kaya, bu çalışmalarla bir orkestra kurduklarını aktardı.