Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde gençler anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. İlçe genelinde camileri temizleyen gönüllü gençler, sadece ibadethaneleri değil, gönülleri de arındırıyor.BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü’nün iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Pazaryeri Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri her hafta farklı bir camide temizlik yaparak toplumsal dayanışmanın örnek bir modelini sergiliyor.

Bu haftaki durakları Gümüşdere köyü olan gençler, köy camisini baştan sona temizledi. Yalnızca temizlikle sınırlı kalmayan ekip, caminin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için odunları kesip düzenleyerek büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

.İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz, yaptığı açıklamada gençlerin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

“Bu projeyle sadece temizlik yapmıyoruz, aynı zamanda toplumumuzun manevi değerlerini gençlerimize aktarıyoruz. Geleceğin teminatı olan gençlerimizle gurur duyuyoruz.”

İlçe Müftüsü Dr. Şefik Gedik ise bu tür projelerin manevi değerlerin korunmasına katkı sağladığını belirterek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Proje, gençlerin toplumsal dayanışmayı öğrenmelerini ve bu değerleri hayata geçirmelerini sağlarken, aynı zamanda ilçedeki sosyal bağları da kuvvetlendiriyor. Gençlerin gösterdiği bu örnek davranış, diğer ilçelere de ilham kaynağı oluyor.

Her hafta farklı bir camide sürecek olan bu anlamlı projenin, daha fazla genci gönüllülüğe teşvik etmesi bekleniyor.