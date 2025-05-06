DENİZLİ (İHA) – Denizli’de faaliyet gösteren Gönül Köprüsü Derneğinin yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği geziye katılan kadınlar, Çameli’nin kültürel zenginlikleri ve doğasına hayran kaldı.

Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında kültür ve doğa turizmine katkı sunan anlamlı bir ziyaret için Çameli ilçesine geldi. Program kapsamında dernek üyeleri; Elmalı Mahallesi, Elmalı Yöresel Kilim ve Bez Dokuma Atölyesi, Hayri Dev Kent Müzesi ve Çameli Taş Konaklar’ı gezerek ilçenin kültürel ve tarihi değerlerini yerinde görme fırsatı buldu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği Başkanı Nergiz Şenocak, Çameli’nin sahip olduğu kültürel miras ve doğal güzelliklerden büyük etkilendiklerini belirtti. Şenocak, ilçede kendilerine gösterilen içten misafirperverlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin Anneler Günü’ne özel anlam katan unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

Gezi kapsamında ilk olarak Elmalı Mahallesi ziyaret edildi. Ardından, Elmalı Yöresel Kilim ve Bez Dokuma Atölyesinde geleneksel el sanatlarına tanıklık eden dernek üyeleri, Hayri Dev Kent Müzesi’nde Çameli’nin kültürel geçmişine ışık tutan eserleri inceledi. Program, Çameli Taş Konaklar’da gerçekleştirilen samimi buluşma ile son buldu.

Katılımcılar, hem ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımaktan hem de anlamlı bir günde Çameli’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.