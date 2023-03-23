Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı bireyleri unutmadı. Ekipler yaptıkları ziyaretlerde yaşlı bireylerin yüzünde tebessüm oluşmasına vesile oldu.

Düzce Belediyesinin şefkat elini ve merhametli yüzünü her şart altında göstermeyi sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftasını da boş geçmeyerek gerçekleştirdikleri ziyaretlerle gönüllere dokundu.

Sosyal Belediyeciliğin tüm gereksinimlerini yerine getirerek ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere belediyenin sosyal hizmetlerine ihtiyaç duyan her kesime yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla öne çıkan müdürlük, Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman’ın da hazır bulunduğu ziyaretlerde belediyenin temizlik, öz bakım ve sıcak yemek hizmetlerinden yararlanan Aysel ile Halit Özel ve Emine Erden evlerinde ziyaret etti. Kocaman, ziyaretler esnasında Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün selamlarını iletmesinin yanı sıra çiçek ve hediye takdiminde bulunarak yaşlı bireylerin istek ve taleplerini dinledi.

Yaşlı bireyler ise kendilerini unutmayan ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında desteklerini esirgemeyen Başkan Özlü ve ekibine teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.