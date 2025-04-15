Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Gönen Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık faaliyetleri ve yeni yerleşke alanındaki altyapı çalışmaları hakkında incelemelerde bulundu.

Gönen İşletme Müdürü Seyda Kanburoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, yeni yerleşkenin fiziksel durumu, altyapı ihtiyacı ve yürütülen ormancılık uygulamaları değerlendirildi. Ziyaret kapsamında projelerin mevcut durumu ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler masaya yatırıldı. Bölge Müdürü Musa Şen, yapılan çalışmaların sürdürülebilir ormancılığa katkı sağladığını belirterek, "Ormanlarımızın korunması ve etkin yönetimi için projelerin yakından takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Şen, bölge müdürlüğü olarak ormancılık faaliyetlerini çevreye duyarlı ve verimli şekilde sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.