Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir mermer atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında hafif çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle büyümeden söndürülürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, atölyede hafif çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.