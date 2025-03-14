Gönen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırım işgali ve park alanlarına izinsiz olarak konulan duba, saksı gibi engellere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı. Yetkililer, kurallara uymayanlar hakkında bir sonraki aşamada cezai işlem uygulanacağını belirtti.

İlçe genelinde düzenli olarak devam edecek denetimlerin, yaya ve araç trafiğini engelleyen unsurları ortadan kaldırarak şehir düzenini sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.