Alanya Belediyesi Mahmutlar Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi’nde "Küçük Çocuklar Bilim Şenliği" düzenlendi.

Minik çocuklar yaşlarına uygun bilimsel etkinlikler ve kimyasal deneyler yaparak eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşadı. Çocukların bilimle tanışmalarını sağlamak ve keşfetme duygularını geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarına yönelik bilimsel deneyler yapıldı. Minikler, kimyasal reaksiyonları gözlemleyerek bilimin günlük yaşamdaki yerini deneyimledi. Bu heyecan dolu günde veliler de çocuklarını yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu.

Alanya Belediyesi Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Danışmanı Faruk Konukçu da katılarak etkinliği takip etti. Konukçu, çocukların erken yaşta bilimle tanışmalarının önemine vurgu yaparak, Alanya Belediyesi’nin eğitim projelerine desteklerinin süreceğini ve çocukların bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak, eğitimi eğlenceli hale getirmek ve geleceğin bilim insanlarını teşvik etmek amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Minik çocuklar, keyifli ve öğretici bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.