Balıkesir’in Gönen ilçesinde belediyeye ait 2024 mali yılına ilişkin bütçe kesin hesabı yayımlandı. Gönen Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, yıl içerisinde tahmini olarak 796 milyon 395 bin TL gelir hedeflenirken, gerçekleşen toplam gider 505 milyon 544 bin 624 TL oldu. Belediye tarafından tahsil edilen toplam gelir 451 milyon 108 bin 24 TL olarak kaydedildi. Böylelikle belediyenin 2024 yılına ait gelir-gider tablosunda yaklaşık 54 milyon TL’lik bir bütçe açığı oluştu.

Belediyenin gider kalemlerinde en yüksek harcama kalemi, 291 milyon 704 bin TL ile mal ve hizmet alımları oldu. Personel giderleri 97 milyon 518 bin TL, SGK devlet primi giderleri ise 10 milyon 914 bin TL olarak gerçekleşti. Sermaye giderlerine 81 milyon 615 bin TL, cari transferlere ise 17 milyon 673 bin TL ödeme yapıldı.

Öte yandan raporda yer alan bilgiye göre, 28 milyon 108 bin TL tutarındaki yedek ödenek kullanımı belirtilmiş olmasına rağmen gider tablosunda bu kalem sıfır olarak görünüyor. Konuyla ilgili herhangi bir detaylı açıklamaya yer verilmezken, bu durum kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

Gelir tarafında ise en büyük pay 270 milyon 229 bin TL ile "diğer gelirler" kaleminden elde edilirken, vergi gelirleri 51 milyon 871 bin TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ise 105 milyon 34 bin TL olarak gerçekleşti. Sermaye gelirlerinden ise 18 milyon 758 bin TL gelir elde edildi.

Kesin hesap cetvelinde ayrıca, 2024 yılı içerisinde tahakkuk ettirilen gelirlerin bir kısmının tahsil edilemediği de belirtildi. Bu kapsamda 2025 yılına 15 milyon 215 bin TL tutarında devreden gelir tahakkuku bırakıldığı ifade edildi.

Belediye tarafından yayımlanan belgede, mali yıl içerisinde herhangi bir borç verme ya da sermaye transferi kaleminden ödeme yapılmadığı kaydedildi.