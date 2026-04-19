Kurumsal tecrübe ile girişimcilik ekosistemini bir araya getirmek amacıyla yola çıkan 'Kesişim' projesi için startup başvuru süreci başladı. Başvurular 8 Mayıs'a kadar kabul edilecek.

Kurumsal dünyada dijital dönüşüm ihtiyacı her geçen gün daha somut ve acil hale geliyor. Türkiye girişimcilik ekosisteminin en önemli oyuncularından olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) de geliştirdiği çözümlerle bu dönüşümün itici gücü olma konumunu daha da güçlendiriyor. BTM'nin yürüttüğü 'Kesişim' programı kurumsal firmaların somut ihtiyaçları ile girişimlerin çözüm üretme kapasitesini doğrudan bir araya getiriyor.

Klasik hızlandırma modellerinin ötesine geçerek iş birliğini ticari çıktıya dönüştürmeyi hedefleyen program, kurumsal tecrübe ile girişimcilik çevikliğini aynı zeminde buluşturmayı hedefleyen yeni nesil bir açık inovasyon modeli sunuyor. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ortaklığıyla, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yürütücülüğünde gerçekleştirilen program için startup başvuruları başladı ve 8 Mayıs'a kadar başvuru toplanmaya devam edecek.

Kesişim'i benzer programlardan ayrıştıran temel unsurun, kurumların gerçek ve tanımlı ihtiyaçlarına girişimlerin doğrudan çözüm sunmaları olduğunu belirten BTM Genel Müdürü Önder Kul, 'Bu yaklaşım, programın paydaş yapısına da doğrudan yansıyor. Arzum, Doğuş Teknoloji, Döhler, Eczacıbaşı, Emlak Konut, Fuzul Holding, Gen Koleji, Happy Center, Kayacan Holding, Koçpa, Miniso Türkiye, Motor Aşin, Sesinoks, Türk Hava Yolları, Türksat ve Zorlu Holding-Vestel gibi farklı sektörlerden güçlü kurumlar, belirledikleri ihtiyaç alanlarıyla programa aktif olarak dahil oluyor. Bu sayede girişimler, teorik değil doğrudan sahaya karşılık gelen problemler üzerinde çalışma fırsatı buluyor' dedi.

Sonuç odaklı program

Programın kurgusunun 'sonuç odaklılık' üzerine inşa edildiğini belirten Kul, 'Süreç, kurumsal firmaların ihtiyaçlarının detaylı analiz edildiği çalıştaylarla başlıyor. Ardından seçilen girişimler; odak grup toplantıları, teknik ve hukuki değerlendirmelerle olgunlaştırılarak kurumlarla stratejik eşleşmelere hazırlanıyor. Başarılı bulunan girişimler, program sonunda gerçekleştirilen Demo Day ve Başarı Lansmanı ile projelerini anlatıyor. Kesişim, girişimler açısından yalnızca görünürlük sağlayan bir platform değil; doğrudan müşteriyle temas kurma, ürününü gerçek koşullarda test etme ve en önemlisi ölçeklenebilir bir iş modeline dönüşme fırsatı anlamına geliyor' dedi.

Başvuru sonrası seçilecek startuplarda; kurumsal firmaların ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretebilen, ürün veya hizmeti pilot uygulamaya hazır bulunan, kurumsal iş birlikleriyle büyümeyi ve ölçeklenmeyi hedefleyen, entegrasyon ve uyarlama yapabilecek esnek teknoloji mimarisi bulunan ve teknoloji ve inovasyon odaklı girişimler özellikle dikkate alınacak.