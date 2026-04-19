Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Sıfır Atık Marketi'yle toplanan 5 ton atığın geri dönüşüme kazandırılarak aile bütçesine katkı sunulduğunu söyledi.

Canik Belediyesi, sıfır atığa yönelik projeleriyle hem doğayı ve çevreyi koruyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Doğa ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturan projelerini sürdüren Canik Belediyesi, Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Sıfır Atık Marketi'yle aile bütçesine katkı sağlıyor. Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Sıfır Atık Marketi'yle 2026 yılının ilk 3 ayında 5 ton geri dönüştürülebilir atığın yeniden kazanımı sağlayan Canik Belediyesi, atık teslimi gerçekleştiren vatandaşlara nakit iade ve Canik Sıfır Atık Marketi alışveriş puanı sağlıyor. Nakit iade ve market puanının yanı sıra Canik Sıfır Atık Marketi ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'na 10 kilogram ve üzeri geri dönüştürülebilir atık getiren vatandaşlara temel gıda ve temizlik paketi hediye etmeyi de sürdüren Canik Belediyesi, doğa ve çevre bilincini yaygınlaştırırken aynı zamanda aile bütçesine destek olduğu çalışmalarıyla alkışları topluyor.

Sıfır atığa yönelik örnek projeleri uygulamaya almaya devam ettiklerini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Canik'imizde sıfır atık kültürüyle doğayı ve çevreyi koruyor, aile bütçesine katkı sunmayı sürdürüyoruz' dedi.

Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Sıfır Atık Marketi'ne atık teslimi gerçekleştiren vatandaşların nakit iadelerini, CanAtık mobil uygulama üzerinden sağladıklarına değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların CanAtık uygulamasındaki bakiyelerini kendi banka hesaplarına transfer ederek ATM'ler üzerinden para çekme işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Sandıkçı, 'Canik'imizde sürdürdüğümüz sıfır atık seferberliğiyle doğa ve çevre konusunda farkındalık oluşturuyor, aile bütçesine katkı sunuyoruz. Canik Sıfır Atık Marketi ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'yla hemşehrilerimizin evlerinde biriktirdiği geri dönüştürülebilir atıkları alıyoruz. Kendilerinin istekleri doğrultusunda nakit iade sağlıyor veya Canik Sıfır Atık Marketi puanı tanımlıyoruz. Canik Mobil Sıfır Atık Aracımızla mahallelerimizde atık toplama ve sınıflandırma çalışmalarımız sürüyor. Canik'te gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir gelecek miras bırakmak için çalışıyor, sıfır atıkta örnek projelerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz' şeklinde konuştu.