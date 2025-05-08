Çameli Belediyesi, 3-9 Mayıs Trafik Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "1 Kural 1 Ömür" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Şehit Er Basri Arslan Anaokulu öğrencilerine temel trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Trafik Jandarma ve Trafik Polisi ekiplerinin eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte; trafik işaretleri, trafik lambaları ve yaya geçidi gibi temel trafik unsurları minik öğrencilere tanıtıldı. Özellikle yaya geçidinin önemi vurgulanarak, çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlenmeleri sağlandı. Trafikte can kayıplarının önüne geçilmesi ve çocukların küçük yaşlardan itibaren bilinçli bireyler olarak yetişmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, hem çocuklardan hem de katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe, Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Suat İşcen, İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun katıldı.