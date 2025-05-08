Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliğiyle 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında düzenlenen "Son Dönem Küresel ve Bölgesel Gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkilerinin Değerlendirilmesi" başlıklı panel, Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Panele Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve çok sayıda Eskişehirli katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Namık Tan ile Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Tonus konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Erhan Akdemir yaptı.

"Tartışmanın olumlu bir sonuca ulaşmadığı bir ortamdayız"

"Son Dönem Küresel ve Bölgesel Gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkilerinin Değerlendirilmesi" panelinin açılış konuşmasını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Avrupa Birliği Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdikleri panele katılan herkese teşekkür eden Başkan Kurt, "Türkiye için yıllardır yapılan bu tartışmanın olumlu bir sonuca ulaşmadığı bir ortamdayız. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz çok dalgalı. Biz bu işin uzmanlarından öğrenelim istedik. On nedenle katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

AB ile ilişkiler ele alındı

Namık Tan, Türkiye-AB ilişkilerini siyasi perspektiften değerlendirirken; Prof. Dr. Tonus, ekonomik etkiler üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Panelde; artan jeopolitik gerilimler, göç hareketleri, enerji krizleri ve küresel ekonomik dalgalanmaların ilişkiler üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcılar ayrıca AB’nin genişleme politikaları, demokratikleşme süreci, gümrük birliği güncellemeleri ve vize serbestisi gibi konular hakkında konuştu.

Sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, yerel yöneticiler ve çok sayıda Eskişehirli vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, katılımcıların soruları ile interaktif bir yapıya kavuştu. Panelin sonunda konuşmacılara katkılarından ötürü teşekkür edilirken, bu tür bilimsel ve toplumsal diyalog ortamlarının devamının önemi vurgulandı.

Panel öncesinde Namık Tan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u makamında ziyaret etti. Tan, ev sahipliği için Başkan Kurt’a teşekkür etti. Etkinliğe ev sahipliği yapan Başkan Kazım Kurt ise Avrupa Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı buluşmanın, Türkiye’nin Avrupa ailesiyle ilişkilerini daha sağlıklı bir zeminde değerlendirme açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.