Uşak Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama kapsamında 18-20 Mayıs tarihleri arasında Atapark’ta Gençlik Konserleri gerçekleştirecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram kutlamaları kapsamında 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da, sevilen sanatçı Oğuzhan Koç’un sahne almasıyla başlayacak.19 Mayıs Pazar günü ise Atapark, bir müzik şölenine ev sahipliği yapacak. Saat 20.30’da Belediye Bandosu, 21.00’da yerel sanatçı Elif Buse sahneye çıkarak izleyenlere eğlence dolu anlar yaşatacak. Gecenin finalinde saat 22.00’de Kent Orkestrası, ezgileriyle Atatürk’ün izinde yürüyen gençlik için sahne alacak.

20 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.30’da Hüseyin Kağıt türkülerle halkı kucaklayacak; bayramın son günü, coşkusunu kaybetmeden noktalanacak.