Sel sularının göle çevirdiği Ardahan ovasında kano keyfi, doğanın iki yüzünü aynı anda gösteren çarpıcı bir manzara sunuyor. Normalde tarım yapılan ya da otlak olarak kullanılan geniş ova, taşkın sularıyla adeta geçici bir göle dönüşürken, bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirip kano ile gezintiye çıktı.

Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri dağlardaki karın erimesi ile taştı ve ovayı göle çevirdi. Serhat Soylu, ovada kano ile gezintiye çıktı. Göle dönen ovada kürek çeken Serhat Soylu, 'Tamamen göle dönüşen Ardahan ovasında kano heyecanını yaşadık. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz. Ardahan'ımız muhteşem' dedi.

Kısacası, doğanın sunduğu bu sıra dışı manzara hem görsel bir şölen hem de dikkat edilmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor.

Serhat Soylu, Ardahan'da baharın gelmesiyle birlikte kentin etrafını saran dağlardaki kar erimeye başladı. Son günlerde etkili olan sağanak yağış ve kar sularının etkisiyle Kür Nehri'nin debisi yükseldi. Ve Ardahan ovası göle döndü'' dedi.

Ovada oluşan göl bu arada birçok kuş türüne de ev sahipliği yapmaya başladı.