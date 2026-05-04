Sivas'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı eşsiz manzaralar oluşturdu.

Sivas'ın Karadeniz'e açılan kapısı olan Koyulhisar ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Mayıs ayında yüksek kesimlere yağan kar sonrası eşsiz manzaralar oluştu. Yeşil doğası ile bilinen ilçeye bağlı köyler beyaz gelinlik giydi. İlçeye bağlı Kavacık köyünde yaşayan bir vatandaş, İstanbul'da kar hasreti çektiklerini ancak Sivas'ta mayıs ayında karla karşılaştıklarını söyledi. Yağan karın üzerine uzanan vatandaş, izleyenleri güldürdü.