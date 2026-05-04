Isparta'da hafta içi artan sıcaklıkların ardından hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yağan kar, mayıs ayında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Isparta'da son haftalarda artan hava sıcaklıklarının ardından hafta sonu soğuk hava ve sağanak yağış etkisini gösterdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından il genelinde sağanak yağmur ve yer yer şiddetli rüzgar etkili olurken, yüksek kesimlerde kar ve dolu yağışı görüldü. Özellikle Şarkikaraağaç, Yalvaç, Eğirdir, Atabey ve birçok ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yollar beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayında yağan kar, bölgeye adeta bereket getirirken ortaya çıkan manzaralar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte ekiplerin teyakkuz halinde olduğu öğrenilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.