Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçılarının katılacağı, Gölcük Belediyesi altın kemerli Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu 31 Ağustos Pazar günü başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük, geleneksel spor dalların olan rahvan at yarışçılarının buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü işbirliğiyle düzenlenen, Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu heyecanı, 31 Ağustos Pazar günü yaşanacak. Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde saat 10.00'da başlayacak yarışlara, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçıları katılacak.

10 KATEGORİDE YARIŞLAR YAPILACAK

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde yapılacak ödüllü yarışlar; Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal Atlar(A) ve İthal Atlar(B) kategorilerinde büyük heyecana sahne olacak.

BAŞKAN SEZER DAVET ETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “Gölcük Belediyesi olarak ata sporcularımızdan olan rahvan atçılığa destek olmayı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizi yarışları ve gösterileri izlemeye davet ediyorum” dedi.