Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde vücudu tamamen zifte bulanmış halde bulunduktan sonra Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilen "Zift" isimli köpek, sağlığına kavuşunca kendisini kurtaranlar tarafından sahiplenildi.

Geçtiğimiz ay Adem Eroloğlu ve Alper Sarıtoptaş tarafından zifte bulanmış halde bulunan köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilmişti.

Merkezde yapılan müdahalelerle ziftten arındırılan ve sağlığına kavuşan "Zift"i, Eroloğlu ve Sarıtoptaş sahiplenme kararı aldı. Sahiplendirme evraklarının tamamlanmasının ardından "Zift", Eroloğlu ve Sarıtoptaş tarafından yeni yuvası olacak iş yerine götürüldü.

Açıklamada bulunan Eroloğlu ve Sarıtoptaş, "Zift"i ilk bulduklarında sadece ön patisinin hareket ettiğini söyledi. Köpeğin şimdiki halini görmekten duydukları mutluluğu dile getiren Eroloğlu ve Sarıtoptaş, "Çok zayıftı, şimdi ise kilo almış. Artık iş yerimizde bizimle beraber yaşayacak. Bu vesileyle böyle bir imkan sundukları için Çayırova Belediyesi’ne ve merkez yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.