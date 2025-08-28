Keçiören Belediyesi tarafından personele, sağlık alanında daha donanımlı hale gelmesini sağlamak amacıyla ‘sağlık okuryazarlığı’ eğitimi verildi.

Keçiören Belediyesi, çalışanlarının sağlık alanında daha donanımlı hale gelmesini sağlamak amacıyla ‘Sağlık Okuryazarlığı’ eğitimi düzenledi. Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Sağlıklı Hayat Akademisi’ projesi kapsamında üç oturum şeklinde Belediye Meclis Salonu’nda hayata geçirildi.

Sağlık okuryazarlığını artırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve toplum sağlığına katkı sunmak hedefiyle organize edilen eğitim programı; doktor, hemşire, diyetisyen ve fizyoterapistlerden oluşan uzman bir ekip tarafından verildi.

"Sizler artık birer sağlık elçisisiniz"

Eğitimin açılışında konuşan Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi’nden Dr. Rukiye Gül, belediye personelinin halkla doğrudan iletişimde bulunduğunu hatırlatarak, "Bu eğitimle, hem sağlık hizmetlerine dair temel bilgileri hem de doğru sağlık terminolojisini sizlere aktarmayı amaçlıyoruz. Sizler sahada bizim temsilcilerimiz olarak çevrenize bilinçli sağlık bilgisi aktaracak sağlık elçileri olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Alanında uzman isimlerden kapsamlı sağlık eğitimi

Üç oturum şeklinde planlanan eğitim programının ilk bölümünde, katılımcılara ön test uygulanarak bilgi seviyeleri belirlendi. Ardından ‘Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Aile Hekimliği, Akılcı İlaç Kullanımı, Kadın Sağlığı, Kanser Taramaları ve Erken Teşhis’ gibi önemli konularda bilgi verildi. İkinci oturumda ‘Kardiyovasküler Hastalıklar, Hipertansiyon, Diyabet ve Temel İlk Yardım’ eğitimleriyle devam eden programda, sağlıklı beslenmenin önemi ve obeziteyle mücadele konularına da değinildi. Fizyoterapist eşliğinde yapılan uygulamalı egzersizlerle teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi sağlandı.

Eğitimi tamamlayan personele sertifika verildi

Son oturumda ise katılımcılara ‘Sağlıklı Yaşam, Kronik Hastalıklarla Mücadele, Bağımlılıklar, Teknoloji Kullanımı ve Ruh Sağlığı’ gibi başlıklarda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda uygulanan testle öğrenim düzeyi ölçülürken, programı başarıyla tamamlayan personele Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer tarafından katılım belgeleri takdim edildi. Keçiören Belediyesi, bu tür eğitim faaliyetleriyle hem personel gelişimini desteklemeye hem de toplumda farkındalık oluşturmaya devam ediyor.