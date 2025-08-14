Gölbaşı Belediyesi tarafından, Mogan Gölü sahil yolunda kafe ve işletimlerin işgal ettiği alanları kaldırarak, bölgede ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi, ilçenin en gözde alanlarından biri olan Mogan Gölü çevresinde Gölbaşı’nın doğal dokusunu koruma ve halka açık yaşam alanlarını artırma hedefi doğrultusunda önemli bir çevre düzenleme çalışmasına imza attı. Mogan Gölü sahil yolu üzerinde bulunan bazı kafe ve işletmelerin kamuya ait alanları işgal ettiği bölümlerde idari süreci tamamlayan belediye, bu işgalleri kaldırarak sahil yolunu hem genişletti hem de yeşil alanları yeniden vatandaşın kullanımına açtı.

"Vatandaşın hakkını vatandaşa teslim ettik"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bu düzenlemenin sadece fiziksel bir değişiklik olmadığını, aynı zamanda kamu hakkını koruma açısından da son derece anlamlı olduğunu vurguladı. Odabaşı "Mogan Gölü, sadece Gölbaşı’nın değil, Ankara’nın en değerli doğal alanlarından biri. Ancak ne yazık ki bugüne kadar bu alanın bir kısmı özel işletmeler tarafından işgal edilmiş, vatandaşlarımızın kullanımına kapatılmıştı. Biz bu yanlışı ortadan kaldırdık. Kafelerin yeşil alanlara ve sahil yoluna taşan kısımlarını kaldırdık. Sahil yolunu genişlettik, yeniden ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları yaptık. Vatandaşın hakkını yeniden vatandaşa teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Odabaşı, bu çalışmanın sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendiren bir yatırım olduğunu belirterek, "Gölbaşı’nı betona boğmak yerine doğasını koruyarak kalkındırmak istiyoruz. Bu anlayışla hareket ediyoruz" dedi.