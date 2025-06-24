"Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri" fotoğraf sergisi Samsun Tütün İskelesi önünde vatandaşlarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Kültür Yolu Festivalleri’nin 4’üncü durağı olan Samsun’da Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) hazırladığı "Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri" fotoğraf sergisi vatandaşlarla buluştu.

Adana, Manisa ve Şanlıurfa’dan sonra Samsun’a gelen sergi Türkiye’nin 20 farklı şehrinde 7 ay boyunca Kültür Yolu Festivalleri’ni renklendirecek. Samsun’da 21- 29 Haziran tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak sergide Türkiye’nin farklı coğrafyalarında drone ile çekilmiş Türkiye’nin güzelliklerini anlatan fotoğraflar yer alıyor. İstanbul’da Kız Kulesi’nden, Bergama’da Pergamon Antik Kenti’ne, Denizli’de Pamukkale’den Rize’de Pokut Yaylası’na, Konya’da Eber Gölü’nden Ankara’da Nallıhan’a, Isparta’da Lavanta Hasadı’ndan, Burdur’da Salda Gölü’ne, Çanakkale’de Şehitler Abidesi’nden Nevşehir’de Kapadokya’ya Türkiye’nin gökyüzünden güzelliklerinin yer aldığı sergide 27 fotoğrafçıdan 42 fotoğraf bulunuyor. TFMD’ nin 40 yıldır aralıksız düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları" yarışma organizasyonu içerisinde ülke tanıtımına katkı sunmak adına 10 yıldır yapılan "Türkiye Güzellikleri" yarışmasında "Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri" fotoğrafları ayrı bir kategori olarak yarışıyor. Sergide yer alan fotoğraflar, her yıl 5 binden fazla eserin katıldığı bu yarışmaya gelen fotoğraflardan oluşan arşivden seçiliyor.