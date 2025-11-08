Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesi, uzun yıllardır beklediği doğalgaza kavuşuyor. Belediye Başkanı Kerim Şahin’in seçim vaatlerinden biri olan doğalgaz projesi kapsamında altyapı çalışmaları geniş katılımlı bir törenle başladı. Beldedeki çarşı meydanında gerçekleştirilen törene Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, önceki dönem milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, törende yaptığı konuşmada beldenin yıllardır beklediği doğalgaz hizmetine kavuşmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Şahin, "Söz verdiğimiz gibi Gökler beldemizin hasretle beklediği doğalgaz çalışmalarına başlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu süreçte bazı yol ve altyapı tahribatları olacak ama hepsini gidereceğiz. Sadece sabrınızı ve dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Doğalgazın beldeye büyük konfor sağlayacağını ifade eden Şahin, "Artık odun, kömür derdi olmadan, çevreye zarar vermeden, her haneye sıcak su ve konforlu yaşam sunulacak. Bu yatırım, beldemizin şehirleşme yolunda en büyük adımıdır" diye konuştu.

Vali Işın ise, Gökler beldesi için bugünün tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, "Doğalgaz artık bir lüks değil, zorunlu bir ihtiyaç. Ülkemizin dört bir yanında doğalgaz hatları döşeniyor. Köylerimize, beldelerimize kadar doğalgaz ulaşıyor hamdolsun. Bu yatırımlar, halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek" dedi.

Vali Işın, özellikle kadınlar için doğalgazın büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, "Artık soba dumanı, kömür tozu, hava kirliliği olmayacak. Medeni yaşam standardı kısa sürede her haneye ulaşacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla birlikte kurdele kesimi gerçekleştirildi ve doğalgaz hattı çalışmaları başladı.