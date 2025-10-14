Erzincanlı küçükbaş hayvan üreticileri yaylalarda kara yakalandı.

Şavak Aşireti’ne mensup küçükbaş hayvan üreticileri, erken bastıran kar yağışıyla yaylalarda zor durumda kaldı. Yem maliyetleri nedeniyle geri dönemeyen üreticiler, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Erzincan’ın yüksek rakımlı yaylalarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan göçerler, erken gelen kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. Yaylada kalan üreticiler, hem soğuk hava hem de ekonomik zorluklarla mücadele ediyor.

Yem fiyatlarının artmasından dolayı hayvanlarını henüz kışlık bölgelere indiremeyen üreticiler, kar altında hayvanlarını otlatmaya devam ediyor. Kar yağışı, üreticilerin günlük yaşamını da olumsuz etkilerken, çadırlarda zorlu yaşam koşulları göze çarpıyor.

Üreticilerden Erkan Çimtay, içinde bulundukları durumu şu sözlerle anlattı:

"Şu an yayladayız. Sabah kalktığımızda kar yağmıştı. Koyunlarımızla birlikte kara yakalandık. Henüz merkez bölgelere inmek istemiyoruz çünkü erken dönüş bize büyük bir mali yük getirir. Arpa ve saman fiyatları yüksek. Koyunları yayladan indirirsek daha fazla yem vermemiz gerekecek, bu da ciddi bir zarar demek. Kaldığımız çadırlarda soba yakıyoruz, yemek yapıyoruz. Yan çadırlarda ise koyunlarımız kalıyor. İnşallah hava tekrar ısınır. Isınmazsa mecburen erken döneceğiz ve bu da bizim için kötü olur. Zaten bu yıl kar normalden çok daha erken geldi. Koyunların üşümemesi için sürekli hareket halinde tutuyoruz."

Üreticiler, yalnızca doğa koşullarıyla değil, aynı zamanda yem ve nakliye maliyetleriyle de mücadele etmek zorunda. Erken kar yağışı nedeniyle kışa hazırlıksız yakalanan çobanlar, hem hayvanların sağlığını korumaya çalışıyor hem de geçim kaynaklarını ayakta tutmaya uğraşıyor."