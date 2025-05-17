Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genç Erkekler Basketbol Takımı katıldığı şampiyonada namağlup unvanla kupayı kaldıran taraf oldu. Finalde rakibi Sanko Özel Liseleri Basketbol Takımını 89-49’luk skorla mağlup eden GKV Özel Liseleri Erkek Basketbol Takımı şampiyonluk sevincini okulda arkadaşlarıyla paylaştı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul sporları ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ilimizde düzenlenen Liseler Arası Genç Erkekler Basketbol( B) kategorisi müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Basketbol takımı bütün rakiplerini yenerek namağlup unvanla Gaziantep Şampiyonu oldu. Rakiplerini eleyerek finale yükselen GKV Özel Liseleri Basketbol Takımı finalde Gaziantep Sanko Özel Liseleri Basketbol Takımı ile karşılaştı. Çekişmeli geçen final maçında GKV Özel Liseleri Basketbol Takımı maçı 89-49’luk skorla kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon takımı kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel basketbol sporunun GKV Özel Okulları için büyük önem taşıdığını ve uzun yıllardır pota hakimiyetini sürdürdüklerini ifade ederek takımı şampiyonluğu taşıyan sporcuları ve başarının elde edilmesinde büyük emekleri bulunan takım antrenörü Vedat Oğuzcan’la öğrenci velilerini kutladı.