Gaziantep’te cep telefon satışı ve tamiri yapan Yusuf Özçoban, Kurban Bayramı’na kadar elde edeceği tüm gelirini Gazze’ye bağışlayacağını açıkladı.

İsrail zulmünün Gazze’de aylardır süren ağır bombardımanları, kuşatması ve temel yaşam kaynaklarını sistematik olarak yok etmesi sonucu binlerce masum insan hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail’in ağır saldırılarının doğrudan hedefi olan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, Gazze’de gıda, barınma, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail’in Gazze’deki zulmü devam ederken, Gazze halkına dünyanın dört bir yanından vicdanlı insanlar yardım ulaştırmaya ve anlamlı kampanyalar yapmaya devam ediyor.

İsrail soykırımının sürdüğü Gazze’de yaşayan Filistinliler için anlamlı bir kampanya başlatan telefoncu Yusuf Özçoban, Kurban Bayramı’na kadar işyerinde elde edeceği tüm gelirini Gazze’ye bağışlayacağını duyurdu.

Yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamayan ve aynı zamanda Mavi Marmara Gazisi olan Özçoban, Gazze’deki mazlum ve mağdurlar için başlattığı kampanyada elde edeceği geliri yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze’ye gönderecek.

İşyerine astığı afişle bu anlamlı kampanyasını duyuran Özçoban, Gazze’de yaşanan soykırım ve katliamlar karşısında duyarsız kalmadığını belirterek, Kurban Bayramı’na kadar satışlarından elde edeceği gelirle Gazze halkına destek olmayı hedeflediğini söyledi.

"Satışlardan elde edeceğim geliri Gazze’ye bağışlayacağım"

Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamadığını belirten Özçoban, "Gazze’deki kardeşlerimiz bize haklarını helal etsinler. 600 gündür devam eden bu zulme dünya ve liderleri sessiz kaldı. Ümmet olarak bu noktada elimizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz. Daha fazlasını da yapmalıyız. İsrail ve Amerika Müslümanların sessizliğinden faydalanarak bu zulmü devam ettiriyor. Biz Müslümanlar, gücümüzü toplayıp birlik ve beraberlik içerisinde daha çok ses vermemiz lazım, Gazze’yi daha çok gündem yapmamız lazım. Gazze gündemimiz olmalıdır. Bu noktada Rabbim Müslümanlara feraset versin. İslam’ın izzetini ve şerefini Hamaslı mücahitler ayağa kaldırdılar. 600 gündür teslim olmuyorlar. Nice şehitler verdiler yine de teslim olmuyorlar ve direnişi kazanacaklar. Kudüs’ün hürriyetini göreceğiz. Bayrama kadar 3 gün boyunca telefon satışlarından elde edeceğimiz geliri Gazze’ye bağışlama kararı aldık. Bu noktada Rabbim yaptığımız adımları katında kabul etsin. Gazze’ye karşı gerçekten çok utanıyoruz ve bazen yüzümüzü yerden kaldıramıyoruz. Kampanyada satışın daha fazla olması için telefon fiyatlarımızı düşük tuttuk. Piyasadan daha uygun vermeye gayret ettik. Umarım bu kampanya hayırlara vesile olur" dedi.

"Kampanyaya destek vermek istedim"

Yusuf Özçoban’ın başlatmış olduğu anlamlı kampanyaya destek vermek için alışveriş yaptığını belirten vatandaşlardan İsa Özdemir, "Dükkanın camında afişi gördüm ve Gazze için iyi bir yaklaşım olduğunu düşünerek geldim. Bu işyerinden alışveriş yapmak istedim. Çünkü Gazze bizim kanayan yaramız. Bu kampanyaya herkes katılır ve elini bir taşın altına koyar. Bizde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarım Gazze halkı bir an önce selamete erer" diye konuştu.