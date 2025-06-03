Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Öğümsöğüt’te yapımı tamamlanan futbol sahasında oynanan ilk karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte izledi. Yılmaz, sporu ilçe genelinde yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Şehitkamil’imizin dört bir yanında tesis yapma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Öğümsöğüt Mahallesi’ni ziyaret ederek, kısa süre önce sözünü verdiği futbol sahasında incelemelerde bulundu. Hizmete başlayan sahada oynanan karşılaşmayı mahalle sakinleri ile birlikte izleyen Yılmaz’a belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve kurum amirleri de eşlik etti.

İlk düdük Yılmaz’dan

Başkan Yılmaz, futbol sahasında oynanan maçın ilk düdüğünü çaldı. Her iki takıma da başarılar dileyen Yılmaz, sporun kardeşlik olduğunu belirterek, Şehitkamil’de spor tesislerini artıracaklarının müjdesini de verdi.

Yılmaz, sporun kötü alışkanlıklardan korumanın yanında sağlıklı ve zinde tuttuğunu ifade ederek, "Şehitkamil’imizde sporu genele yaymakta çok kararlıyız. Kırsal ve kent merkezi fark etmeksizin ilçemiz genelinde başlattığımız tesis seferberliğinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Halkımızın spor yapmasının önündeki engelleri kaldırarak, herkesin sporla tanışmasını sağlayacağız" diye konuştu.