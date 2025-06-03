Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve toplumsal bilincin artırılması amacıyla düzenlediği "Sağlıklı Tercih Festivali-Farkındalık Yürüyüşü ve Uygulamalı Atölyeler" projesini başarıyla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında desteklenen proje, iki gün boyunca renkli etkinliklere sahne oldu.

Festivalin ilk günü, "Sağlığım İçin Yürüyorum" sloganıyla başladı. Öğrenciler, akademik ve idari personelin de katılımıyla kampüs içinde düzenlenen yürüyüşte hareketli yaşamın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Yürüyüşün ardından üniversitenin spor salonunda düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler basketbol, voleybol, badminton ve fitness gibi çeşitli spor aktiviteleriyle enerjilerini attı. Spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, düzenli egzersizin fiziksel ve zihinsel sağlığa katkıları anlatıldı.

Günün sonunda, sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek amacıyla tam buğday ekmeği, sebzeli sandviçler ve doğal meyve sularından oluşan bir ikram sunuldu. Katılımcılar, fast food alışkanlıkları yerine sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Festivalin ikinci gününde, öğrencilerin ilgisini çeken interaktif atölye çalışmaları düzenlendi. "Dijital Mola Alanı"nda katılımcılar, teknoloji bağımlılığından korunma yöntemlerini öğrenirken, telefonlarını bir kenara bırakarak kitap okuma, sohbet etme ve zeka oyunları oynama gibi aktivitelerle dijital detoks yaptı. "Sağlıklı Tercih Duvarı" etkinliğinde ise öğrenciler, günlük yaşamlarında yaptıkları seçimlerin sağlıkları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, zararlı alışkanlıklar yerine doğru tercihlerin nasıl yapılacağına dair ipuçları paylaşıldı.

Festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri olan "Bitki Çayı ve Doğal Atıştırmalık Alanı"nda, katılımcılar geleneksel lezzetlerle tanıştı. Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan bitki çayları ve ev yapımı atıştırmalıkların sunulduğu stantta, sağlıklı beslenmenin püf noktaları anlatıldı.

Yeşilay iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, 30 gönüllü öğrenci aktif rol aldı. Etkinlik boyunca, sağlıklı yaşamın yanı sıra sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi de hedeflendi. Katılımcılar, çevrelerindeki bireyleri de bilinçlendirerek toplum sağlığına katkıda bulunmanın önemini kavradı.

Proje koordinatörü Öğr. Gör. Şeyda Kaya, "Gençlerimizin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesi ve bu alışkanlıkları günlük hayatlarına entegre etmesi için çaba gösteriyoruz. Bu proje, üniversitemizde sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlamıştır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri de projenin başarısını tebrik ederek, benzer çalışmaların diğer üniversitelerde de yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Festival, katılımcılara sertifika takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. GİBTÜ, önümüzdeki dönemde de sağlık, spor ve sosyal sorumluluk temalı projelerle gençleri bilinçlendirmeye devam edecek.