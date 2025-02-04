Polonyalı gitar virtüözü Marcin Patrzaek, Türkiye turnesi kapsamında Ankara, İzmir ve İstanbul’da sahne alacak.

Müziğe yeni bir boyut kazandıran Polonyalı gitar virtüözü Marcin Patrzaek, Türkiye turnesi kapsamında ilk defa Ankara, İzmir ve İstanbul’da sahne alacak. Klasik, pop ve rock müziği ustalıkla harmanlayan, perküsyon teknikleriyle adeta tek kişilik dev bir orkestraya dönüşen Marcin, 14 Mayıs’ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 15 Mayıs’ta İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi ve 16 Mayıs’ta İstanbul Zorlu PSM’de olacak. Konserlerin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.